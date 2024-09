Em situação delicada, Brasil visa sobrevivência nas Eliminatórias

O Brasil volta a campo pela primeira vez após o desempenho abaixo das expectativas na Copa América, quando foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final. E o desafio agora parece ainda maior: melhorar a posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, a Seleção deverá superar o Equador, às 22h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Apesar de já ter comandado a Seleção Brasileira em outro torneio, o técnico Dorival Júnior fará a sua estreia no torneio. Ele tem a missão de resgatar o prestígio do futebol brasileiro no continente e evitar qualquer risco de ausência do País no Mundial. Atualmente, o Brasil ocupa apenas a sexta colocação, com sete pontos, e seria o último a garantir vaga diretamente – o sétimo disputa repescagem. O jogo de hoje pode ser definido como confronto direto, já que os equatorianos estão apenas uma posição acima, com um ponto a mais.

O Brasil defende invencibilidade de 20 anos diante do adversário – o último revés aconteceu em 2004. E Dorival Júnior descarta qualquer chance de vitória fácil. “Não esperem um jogo tranquilo. O Equador realizou uma grande Copa América. Espero que façamos jogos melhores em relação aos anteriores”, explicou o treinador em entrevista coletiva.

Com resultados recentes ruins e sem títulos desde 2019, a Seleção busca se reaproximar do torcedor, segundo o meia Bruno Guimarães. “Temos de jogar pelo povo. Não deixar faltar nada em campo, para que o torcedor se sinta representado. Os torcedores são muito importantes. Temos de fazer mais por eles”, diz o jogador do Newcastle, da Inglaterra.