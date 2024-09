Advogado lança livro que relata sua trajetória de vida

O advogado Wellington Nogueira lança no sábado o livro Saindo da Escassez, que conta a inspiradora história de superação e resiliência. A obra narra a trajetória do autor, que, desde a infância, enfrentou inúmeras dificuldades após a separação da família e a convivência com uma madrasta abusiva. Mas sua determinação em mudar o curso de sua vida o levou a encontrar forças na esperança e na fé para vencer na vida. A sessão de autógrafos ocorrerá no salão de eventos do hotel, localizado na Rua Santa Filomena, 999, Centro, São Bernardo, a partir das 8h.

Nogueira trabalhou arduamente desde jovem, enfrentando críticas e obstáculos para sustentar sua família e prosseguir com os estudos. Sua perseverança o levou a se formar em direito, ser aprovado na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e abrir seu próprio escritório de advocacia. Sua história é um testemunho de que, com fé, foco e resiliência, é possível superar qualquer adversidade e alcançar um futuro brilhante.