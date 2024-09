Matrículas do ano letivo 2025 serão automáticas para alunos do Estado

As mais de 5.000 escolas estaduais da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) estão com matrículas abertas até o dia 13 deste mês para receber novos alunos em 2025. Estudantes que já frequentam as unidades de ensino da rede pública paulista têm matrícula automática para o próximo ano letivo.

Os alunos que hoje frequentam escolas particulares, de outros Estados ou querem retornar às salas de aula devem fazer o cadastro até o próximo dia 13 na escola mais próxima ou nos postos do Poupatempo.

Para a matrícula presencial nas escolas ou no Poupatempo, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar e comprovante de residência.

“Todo aluno já matriculado pode conferir o seu local de estudo no ano que vem por meio da Secretaria Escolar Digital. Se por qualquer motivo a opção for pela transferência para outra unidade, aí, sim, o pedido de mudança deve ser feito na unidade escolar até o dia 13 de setembro”, informou o secretário-executivo, Vinícius Neiva.

Caso o aluno queira mudar de escola, o período para solicitação de transferência, que geralmente acontecia no mês de janeiro do ano seguinte, foi antecipado pela Secretaria e vai seguir o mesmo período de matrícula (19 de agosto a 13 de setembro). O resultado final será divulgado a partir de 2 de dezembro. As aulas de 2025 terão início no dia 3 de fevereiro.

Em janeiro deste ano, 221 mil alunos do Grande ABC estavam matriculados nas 308 escolas localizadas na região.