Na China, corretoras Guotai Junan e Haitong se fundem e criam gigante de US$ 228 bilhões

Duas grandes corretoras da China, a Guotai Junan Securities e a Haitong Securities, concordaram em se unir para criar uma gigante com cerca de US$ 228 bilhões em ativos, em anúncio feito na quinta-feira, 5. As empresas, nas quais o governo detém participação, dão um grande passo para a consolidação dos serviços financeiros chineses e ultrapassam a maior corretora da China, a Citic Securities.

A medida ocorre em um momento em que as autoridades chinesas pressionam pela consolidação do setor que tem registrado uma atividade de negócios lenta e baixa confiança empresarial desde a pandemia.

Na semana passada, a Haitong Securities relatou um declínio de 75% no lucro líquido no primeiro semestre do ano, enquanto a Guotai Junan Securities teve uma queda de 13% no lucro líquido. Combinadas, as corretoras têm uma capitalização de mercado de cerca de 237,93 bilhões de dólares de Hong Kong. Ambas as empresas foram impedidas de negociar em Hong Kong e Xangai a partir de sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.