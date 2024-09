FAB divulga relatório preliminar sobre acidente de avião em Vinhedo

As causas do acidente do avião ATR 72-500 da Voepass, que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo (interior de São Paulo), no dia 9 de agosto, começarão a ser reveladas nesta sexta-feira, 5. A Força Aérea Brasileira (FAB) vai divulgar, a partir das 17h, um relatório preliminar desenvolvido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que promete dar detalhes do andamento das investigações que apuram os motivos da tragédia.

O avião, de matrícula PS-VPB, caiu no interior de São Paulo durante o trajeto que fazia de Cascavel, no Paraná, até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande SP. Os peritos do Cenipa trabalham para descobrir as causas da queda desde o dia do acidente. De lá pra cá, passos importantes foram dados para a construção do relatório que, como afirma a FAB, não tem o objetivo de apontar culpados ou responsabilizar pessoas, mas de investigar o caso de modo a prevenir novas ocorrências semelhantes.

Entre os avanços na investigação está a recuperação intacta das caixas-pretas (que são os gravadores de voz da cabine) e do gravador de dados do voo (Flight Data Recorder). Segundo o Cenipa, os dispositivos, feitos para resistirem aos acidentes, conseguiram gravar com sucesso as conversas entre pilotos, tripulação e torre de controle, além de dados como velocidade do avião, altitude do voo e condições climáticas.

Nesta fase de Análise de Dados também são examinadas atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos atrelados ao caso, bem como é feito um estudo sobre os componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura da aeronave.

O relatório final, que vai apresentar as conclusões das investigações, não tem uma data definida para ser apresentado e pode demorar mais um de ano. A Força Área Brasileira diz que pretende terminar as apurações dentro "do menor prazo possível", mas respeitando a complexidade do caso. "Quando concluído, o Relatório Final será publicado no site do Cenipa", diz a FAB.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a principal hipótese para a causa do acidente foi o acúmulo de gelo nas asas do ATR da Voepass, que pode ter provocado a perda da estabilidade da aeronave - o chamado estol - e causado a queda do avião em giro vertical, movimento conhecido na aeronáutica como "parafuso-chato".

No dia do desastre, o sistema oficial da Rede de Meteorologia da Aeronáutica (Redemet) havia alertado sobre a possibilidade de formação de gelo severa. O alerta não impede o avião de decolar, pois as aeronaves têm um sistema que impede a formação de gelo. As investigações devem mostrar se o sistema do avião em questão estava funcionando como deveria.

O meteorologista Humberto Barbosa, fundador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal de Alagoas, chegou a analisar dados do voo e imagens de satélites e radar das condições de tempo do local e reconstituiu, minuto a minuto, todo o trajeto feito pelo avião.

A partir da análise das imagens, foi possível verificar, de acordo com Barbosa, que a aeronave saiu rapidamente de uma área sem nuvens para outra com formação de gelo e, em seguida, enfrentou mais uma área adversa com água supercongelada.

"A análise permitiu identificar que a aeronave enfrentou uma zona meteorológica crítica, por quase 10 minutos, entre 13h10 e 13h19. Nesse período, a aeronave reduziu a velocidade e atravessou nuvens supercongeladas de até 40 graus negativos", diz o professor.

Porém, os mesmos especialistas alertam que um acidente aéreo não acontece apenas por um único fator, e que as condições climáticas podem não ter sido as únicas responsáveis pela tragédia. As investigações podem apontar, por exemplo, outras possíveis causas, como falhas em mecanismos de derretimento do gelo, do sistema de navegação da aeronave ou até de manutenção do ATR 72-500.

Outras investigações

Em paralelo aos trabalhos do Cenipa, a Polícia Civil de São Paulo também começou a investigar o caso, por meio de um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Vinhedo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que "autoridade policial prossegue com as diligências para esclarecer todos os fatos" e que "demais detalhes serão preservados devido ao sigilo judicial".

O Ministério Público do Trabalho (MPT) também chegou a abrir a própria investigação, com o objetivo de verificar se a Voepass causou "lesão a direitos ligados à segurança no ambiente de trabalho" dos quatro tripulantes que morreram na queda do avião. O MPT informou nesta quinta que a investigação está em curso.

Como mostrado pelo Estadão, em junho um piloto da Voepass acusou a companhia de fazer pressão para que pilotos trabalhassem excessivamente, inclusive desrespeitando folgas, o que causaria fadiga e aumentaria o risco de acidentes.

O que diz a Voepass

Em nota, a Voepass informou que cumpre e respeita a legislação vigente, "com o estrito cumprimento da jornada estipulada em lei e a observância dos critérios da categoria". No comunicado, a companhia diz ainda que "as questões trabalhistas são acompanhadas e devidamente tratadas".

Em pronunciamento feito quatro dias após o acidente, em 13 de agosto, o piloto e empresário José Luiz Felício Filho, presidente da Voepass, lamentou as mortes e afirmou, na época, que a empresa estava oferecendo assistência às famílias das vítimas e que a vida dos passageiros e tripulantes era "a prioridade número um" da companhia aérea.

"Desde que assumi a presidência dessa empresa, em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos", disse Felício Filho, na ocasião.

"Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voepass. Toda nossa equipe está voltada para garantir a assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento", completou o presidente da companhia. (Colaboraram Gonçalo Junior, Isabela Moya e Fábio Grellet)