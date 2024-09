Gael conquista Estrela da Semana e indica Lucca e Leidy para berlinda de Estrela da Casa

Nesta quinta-feira, dia 5, mais uma vez, os participantes de Estrela da Casa receberam um desafio dado pelos especialistas que marcaram presença no reality durante a tarde. Dessa vez, Lázaro Ramos, Taís Araújo e Carlinhos Brown juntaram forças para colocar o talento dos desafiantes em jogo.

Na dinâmica, os confinados receberam o desafio de produzir uma música para casal de novela, afinal, um deles será responsável por ser a próxima estrela da TV Globo e terá uma de suas músicas em uma das produções da emissora. Dessa vez, os 11 participantes foram separados em dois grupos, mas como isso funcionou se eles estavam em número ímpar?

Pois bem! Acontece que, se o grupo com menos participantes vencesse a disputa, eles teriam que puxar uma pessoa para disputar a Prova da Estrela - aquela que define quem é a Estrela da Semana e tem a imunidade, sabe?

Os grupos tiveram 45 minutos para produzir uma música baseada na história de amor de Taís e Lázaro. Ambos eram comprometidos e se conheciam apenas de vista. À época, a atriz era noiva, enquanto o ator estava namorando. Ela recebeu um buquê de flores dele e respondeu com um conjunto de girassóis.

Entretanto, uma amiga de Araújo contou que Ramos entregou o buquê para sua namorada. Vê se pode? Os dois chegaram a se desentender e passaram um tempo sem se falar, antes de romperem seus relacionamentos anteriores e decidirem que era o momento de ficarem juntinhos.

No final, depois de ambos apresentarem suas produções, o grupo de especialistas escolheu Nick Cruz, MC Mayara, Thália, Ramalho, Evelyn e Gael para terem a chance de disputar pela imunidade da semana - além da chance de indicar duas pessoas direto para a berlinda.

No finalzinho da noite, o grupo se juntou no Provôdromo e recebeu o desafio de disputar em duplas para tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível. Enquanto um dos participantes estava completamente vendado, o outro dava as instruções sobre o que ele deveria fazer para passar por todo o circuito - além de conquistar as notas. Foi a dupla Mayara e Gael que somaram 22 mil e 200 reais, o maior número durante a noite e passaram para a segunda fase.

Na etapa seguinte, estavam disponíveis oito mãos que eles deveriam apertar até encontrar duas que acendessem a luz azul, consagrando apenas um como o vencedor. No fim, Gael não precisou de mais do que duas oportunidades para se consagrar como a Estrela da Semana.

Para finalizar, Gael escolheu Lucca e Leidy para batalhar e tentar lutar pela permanência no programa.