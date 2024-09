Sthefany Brito relata como está sendo reta final da gravidez de segundo filho

Bebê a bordo! Sthefany Brito conta que filho está amando ficar na barriga da mamãe e não quer sair. Nesta quinta-feira, dia 5, a atriz contou que realizou uma nova consulta para saber mais se Vincenzo vem logo conhecer a família.

Nos Stories, Sthefany relatou como foi a consulta:

- O negócio aqui dentro deve ser bom viu, porque ele não sai de jeito nenhum! Mas não vou ficar só reclamando, não. Hoje fui me uma consulta e vimos que estou com um centímetro de dilatação e que agora ele está mais para baixo, deve estar procurando o caminho.

Além disso, a atriz contou que, por mais que seja mãe de segunda viagem, tudo está sendo diferente. A gravidez do Enrico ela teve as contrações de preparo e sentia elas. Já nesta etapa da gravidez do Vincenzo, ela quase não percebe o que está ocorrendo.

Vem logo Vincenzo!