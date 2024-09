Nego Di e a esposa são denunciados por estelionato e lavagem de dinheiro em investigação de rifas virtuais

Denunciado! O ex-BBB, influenciador e humorista Nego Di foi denunciado nesta quinta-feira, dia 05, por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. As informações foram divulgadas pelo G1.

De acordo com Ministério Público do Rio Grande do Sul, Nego Di teria fraudado uma rifa virtual cujo prêmio era um Porsche. Em conversa com o veículo, o promotor do caso informou que a vencedora do carro não existe.

- Ele fraudou a rifa para obter valores, induzir as pessoas a adquirirem os bilhetes em erro, obteve valores ilícitos em decorrência disso, não entregou o prêmio e, mais do que isso, ainda simulou a entrega ou a tentativa de entrega para uma pessoa que não existe.

Além de Nego Di, a sua esposa também foi denunciada. A defesa do casal se pronunciou e informou que irá provar a inocência de ambos.

A defesa de Nego Di, Dilson Alves da Silva Neto e sua companheira afirma que provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude de seus bens, a realização de parte da doação por troca de cachê de publicidade e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio. Ainda, em que pese o requerimento por parte do Ministério Público de alienação antecipada dos bens, tal decisão foi suspensa a pedido da Defesa.