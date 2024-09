Bolsas de NY perdem fôlego e fecham em queda antes do payroll; Tesla ganha e ajuda Nasdaq

As bolsas de Nova York fecharam sem fôlego nesta quinta-feira, 5, com o Dow Jones e o S&P aprofundando a queda no fim do pregão, e o Nasdaq em alta contida em meio à cautela da espera pelo relatório do payroll, na sexta-feira. A sessão foi marcado por dados abaixo do esperado de emprego nos Estados Unidos e indicadores de atividade acima do consenso. Entre os destaques da sessão, as ações da Nvidia fecharam em alta após relatos de que a empresa negou que recebeu uma intimação de autoridades antitruste. A Tesla subiu em meio ao anúncio de lançamento sistema de direção automático em outros mercados.

O índice Dow Jones caiu 0,54%, aos 40.755,75 pontos. O S&P 500 retrocedeu 0,30%, aos 5.503,41 pontos. O Nasdaq fechou com alta de 0,25%, aos 17.127,66 pontos.

Entre os ativos que ajudaram o Nasdaq, as ações da Dollar Tree subiram 7,08%, em recuperação do tombo da sessão anterior. A Tesla avançou 4,90% e respondeu pelo segundo melhor desempenho porcentual entre os ativos do Nasdaq. A empresa anunciou que lançará o sistema de condução Full-Self Driving (FSD) na Europa e na China no primeiro trimestre de 2025. O software ainda precisa da aprovação regulatória nos dois locais.

As ações do MercadoLibre subiram 1,54%, a US$ 2.038,18. A Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura do papel com recomendação de compra e preço alvo de US$ 2.530,00

A Nvidia ganhou 0,94% após a empresa negar que recebeu intimação antitruste do Departamento de Justiça dos EUA.

A Verizon caiu 0,41%, prolongando as perdas para a segunda sessão seguida, após a empresa confirmar a compra da concorrente Frontier Communications por US$ 20 bilhões. Após disparar na quarta-feira, a Frontier encerrou com queda de 9,51% nesta quinta.

Em meio à fragilidade das criptomoedas, as ações da Coinbase, uma empresa que faz intermediação das trocas de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e de muitas moedas digitais, cederam 2,16%, na oitava sessão consecutiva de perdas, o que correspondeu à série mais longa em queda desde agosto de 2023, segundo a Dow Jones.

*Com Dow Jones Newswires