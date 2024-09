Preta Gil inicia novo ciclo de quimioterapia e relata importância do exercício físico durante tratamento oncológico

Guerreira! Preta Gil voltou com o tratamento contra o câncer em agosto e, desde então, vem atualizando diariamente os seguidores sobre o processo da doença e de todas as medicações que toma.

A cantora iniciou nesta quinta-feira, dia 5, mais um ciclo de quimioterapia e utilizou os Stories para comentar sobre:

Vamos para mais um ciclo de quimioterapia!!, escreveu Preta.

Além disso, a filha de Gilberto Gil publicou um vídeo no Instagram relatando sobre a importância de fazer exercício físico durante o tratamento oncológico:

- A importância do exercício físico durante a quimioterapia, durante todo o tratamento oncológico é fundamental. A ganha de massa muscular vai ajudar muito a gente na nossa recuperação. Eu tô aqui firme e forte, mesmo com fadiga, mesmo cansada, eu faço. Toda vez que eu faço exercício físico, eu me sinto melhor depois, mais disposta. É um desafio, eu tô mais lenta, mais preguiçosa. A cada etapa a gente vai ganhando mais força, mais resistência e mais consciência da importância de fazer o exercício físico. Se movimentem.