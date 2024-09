Advogados de Deolane Bezerra pedem por prisão domiciliar em audiência de custódia

Deolane Bezerra passou por uma audiência de custódia nesta quinta-feira, dia 5, após ser presa no Recife em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada e a mãe foram detidas na última quarta-feira, dia 4.

Os advogados da influenciadora lutaram por uma prisão domiciliar, mas a justiça decidiu pela prisão preventiva dela e da mãe, Solange Bezerra. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a audiência aconteceu na Central de Audiências de Custódia do Recife.

Sua irmã, Daniele Bezerra, contou nos Stories que a irmã e a mãe continuarão presas:

- Venho aqui confirmar que a prisão foi mantida na audiência de custódia, não houve a substituição pelas medidas cautelares que a minha mãe e a minha irmã Deolane têm direito. Estou aqui afirmando que continuo confiando na Justiça do Brasil e no estado de Pernambuco. Elas são totalmente inocentes, já tive acesso aos autos do processo e não há um real lá que eu não tenha nota fiscal e tributos pagos. Mais uma vez, volto a dizer que há uma perseguição contra a minha família. Sequer fomos intimadas.

A defesa da influenciadora solicitou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No pedido formal, os advogados argumentam que a detenção de Deolane em um local inadequado para sua condição de advogada não é apropriada.