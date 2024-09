Caio Paulista celebra crescimento e chances no Palmeiras

Caio Paulista demorou para engrenar no Palmeiras, mas parece ter vencido a concorrência com Vanderlan pela lateral-esquerda com a lesão de Piquerez e começa a se destacar. O jogador foi nos 2 a 0 diante do Athletico-PR, no domingo, e deve ser novamente escalado contra o Criciúma, dia 15 de setembro, na volta do Brasileirão. Feliz com a fase, ele revela ter recebido conselhos do técnico Abel Ferreira e apoio dos familiares.

Foram diversos jogos apenas na reserva ou entrando por alguns minutos até Caio Paulista ficar novamente em evidência. Como Abel Ferreira prega pela ofensividade, o fato de ter começado a carreira como atacante facilita na hora de apoiar pela esquerda.

"É uma junção de tudo: da família, do trabalho, do staff, dos companheiros. Da minha persistência também, nunca desistir, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. E muito as conversas com o Abel, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado", revelou Caio Paulista o segredo da volta por cima. "Eu acho que foi um pouco disso, fiz boas partidas e pude elevar minha confiança. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto", afirmou.

Fora das Copas, o Palmeiras tem um longo tempo de preparação pela frente até receber o Criciúma e vai focando em aprimoramento no dia a dia. Nesta quinta-feira, o elenco iniciou o dia com um trabalho técnico com oito mini metas (quatro de cada lado), dois times e alguns jogadores como curingas, podendo tabelar com ambas as equipes.

Recuperando-se de lesão, zagueiro Vitor Reis participou do aquecimento e da primeira atividade com o grupo. Terminou com complemento físico no Núcleo de Saúde e Performance. Já o restante do elenco finalizou o treino com movimentação técnica em campo mais aberto.

E Caio Paulista pôde dar mais um passo no entrosamento com os "novos" titulares de Abel Ferreira. Ele quase fez um golaço diante do Atheltico-PR e não tira o lance da cabeça.

"Fizemos uma tabela ali, eu, Mauricio e o Felipe (Anderson). No momento em que o Mauricio deu o passe, a bola saiu um pouquinho do domínio para a direita, e o marcador que estava do meu lado esquerdo foi para lá junto com o domínio. Quando eu vi que o outro estava aqui, eu pensei 'vou dar uma letra, seja o que Deus quiser'. É mérito do goleiro também, que fez uma defesaça", explicou o lance.

O lateral-esquerdo aproveitou para ressaltar a importância desta parada Fifa ao Palmeiras e de como está o clima apensa das quedas na Libertadores e Copa do Brasil. "Aqui dentro, o resultado nunca mudou o ambiente, seja ele bom ou ruim. Isso ajuda muito no nosso desempenho. Nos momentos em que a gente teve que se abraçar, nos abraçamos, nos cuidamos, trabalhamos mais forte e agora as vitórias estão vindo", frisou.

"É muito importante para dar seguimento no campeonato e nos nossos objetivos. Com a paralisação da Data Fifa, o time tem mais tempo para treinar, reparar alguns erros e aprimorar nossas qualidades também. Agora é preparar bem a equipe para chegar aos próximos jogos e conseguir os resultados."