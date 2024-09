Ticiane Pinheiro posta novas fotos do aniversário da filha: Tantos momentos emocionantes, felizes, de gratidão

Ticiane Pinheiro ainda não superou o aniversário de 15 anos de idade da filha Rafa Justus! Nesta quinta-feira, dia 05, a apresentadora postou novos registros da celebração, que ocorreu no último dia 30 de agosto em São Paulo.

Com um carrossel de fotos, a esposa de Cesar Tralli se emocionou ao falar sobre a valsa da filha com o avô, Fernando Pinheiro.

Ainda não superei essa festa?Tantos momentos emocionantes, felizes, de gratidão? Essas fotos da Valsa da Rafa com meu paizinho enchem meu coração de amor. Ver a felicidade e a emoção do meu pai dançando com ela foi lindo demais. Chorei de felicidade nos ensaios e no grande dia.

Ticiane ainda revelou o que fez para incentivar o seu pai a cuidar da saúde:

Eu falava sempre para ele: Pai, fortaleça bem suas pernas e cuide da sua saúde porque você precisa estar bem para a festa de XV da Rafa. E esse incentivo fez ele ficar cada vez mais forte.

E a valsa não emocionou apenas Ticiane. Helô Pinheiro ficou emocionada ao ouvir a música que eles escolheram para o momento tão especial:

Minha mãezinha ali comigo quase morreu de emoção quando ouviu a música que escolhemos para o papai dançar , que foi Garota de Ipanema. Foi linda a surpresa , conseguimos guardar segredo até a festa! Obrigada Deus por tudo isso.