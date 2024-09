Durante campanha para a Prefeitura de SP, Marçal faz viagem internacional

O candidato à Prefeitura de São Paulo do PRTB, Pablo Marçal, embarcou, nesta quinta-feira (5) para El Salvador, país localizado na América Central. A assessoria do candidato informou que o ex-coach deve se encontrar com "o presidente", mas não confirmou se trava-se de Nayib Bukele, mandatário salvadorenho.

Procurada pela reportagem, a embaixada de El Salvador no Brasil, entretanto, afirmou não ter informações, até o momento da publicação deste texto, sobre a visita de Marçal ao país - e nem sobre eventual encontro com o presidente Bukele.

Além disso, o empresário deve passar por mais três países em seu roteiro, mas ainda não revelou quais. Interlocutores de sua equipe não souberam informar a data de retorno do candidato, mas dizem que há previsão dele participar dos atos de 7 de Setembro na Avenida Paulista, organizados pela ala bolsonarista liderada pelo pastor Silas Malafaia, neste sábado (7).

A equipe de Marçal também se limitou a afirmar ao Estadão que as viagens realizadas pelo influenciador serão para "convites". Não foi informado, no entanto, quem seria convidado e nem para o que seriam os convites. Em nota, a assessoria do candidato do PRTB disse que ele "embarcou para cumprir uma série de agendas internacionais, dando início à estratégia de 'internacionalização da campanha'."

Integrantes das fileiras do PRTB recomendaram, ainda, que a imprensa obtenha mais informações por meio do perfil de um fotógrafo no Instagram para saber os próximos passos de Marçal.