Whindersson Nunes e Maria Lina se reencontram em visita a menino que passará por cirurgia no coração: Orem pelo Enzo

Linda atitude! Na noite da última quarta-feira, dia 04, Whindersson Nunes e Maria Lina, sua ex-noiva, se reencontraram por uma boa causa. Os dois foram até um hospital em São Paulo visitar um menino chamado Enzo, que irá realizar uma cirurgia no coração.

O encontro entre eles foi exibido pela mãe do menino que compartilhou fotos e vídeos em suas redes sociais.

Que incrível receber essa visita tão especial! Obrigado, Whindersson e Maria por trazerem alegria e carinho para o Enzo. Ele ficou feliz demais com a surpresa, ainda mais na noite antes da sua cirurgia? Momentos assim fazem toda a diferença!

Maria também postou um clique em suas redes sociais e pediu orações aos seus seguidores.

Orem pelo Enzo. Ele vai operar o coração e vai voltar mais forte do que nunca.

Vale lembrar que Whindersson e Maria tiveram um filho, com apenas 22 semanas, que morreu dois dias após o parto, em maio de 2021. O relacionamento acabou no mesmo ano, no mês de agosto.