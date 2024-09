Retorno de Beetlejuice Beetlejuice prova que clássico do cinema tem muita vida (ou morte!) pela frente

Mais de três décadas após o lançamento do icônico Beetlejuice, em 1988, Beetlejuice Beetlejuice traz de volta o caos sobrenatural que cativou os fãs do filme original. Dirigido novamente por Tim Burton, o filme é uma mistura de nostalgia e inovação, oferecendo uma nova rodada de travessuras fantasmagóricas com um toque moderno ao espectador.

A sequência retoma a história de Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, o fantasma caótico que, após anos, encontra uma nova oportunidade de causar confusão na famosa Casa Assombrada da família Deetz. Novamente ele surge na vida da icônica Lydia Deetz, papel de Winona Ryder, agora adulta, e de sua filha Astrid, interpretada por Jenna Ortega, que herda a sensibilidade sobrenatural da mãe. Quando a família enfrenta uma nova ameaça sobrenatural, Lydia recorre ao único espírito capaz de ajudar, ou seja, causar mais problemas: Beetlejuice. A partir daí, o filme mergulha em uma série de eventos tão bizarros quanto engraçados, em uma jornada cômica típica de Burton.

Atores como Willem Dafoe e Monica Bellucci surgem no elenco, ele como o defunto investigador, que em vida era um ator de filmes policiais, e ela como a ex-mulher rancorosa de Beetlejuice, que passa o filme procurando o fantasma principal, atrás de explicações de anos atrás. A trama também envolve outros personagens que são colocados na produção para trazer sentido e humor ao filme - e que se envolvem com as personagens principais.

Tim Burton, conhecido pelo seu estilo visual único, não decepciona na criação de um mundo sombrio e encantador. O design de produção é de admirar, juntando cenários góticos com toques surreais, animações e modernidade. No entanto, alguns momentos o filme parece depender até demais da nostalgia, com algumas referências ao primeiro filme exageradas para aqueles que não são tão fãs do original, fazendo com que seja não obrigatório, mas desejável, que já se saiba um pouco do primeiro longa.

Ainda assim, Beetlejuice Beetlejuice é um retorno dos personagens mais icônicos do cinema. Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, assim como elenco e diretos, entregam caos, comédia, emoção e o visual que os fãs amam, fazendo jus ao legado original. Para os amantes mais antigos da trama, o filme é uma nostalgia. E para as novas gerações, uma introdução vibrante à junção sobrenatural e cômica do universo. Não é apenas uma revisitação ao passado, mas também uma expansão de um mundo um tanto bizarro que Burton criou, provando que, mesmo após tantos anos, o espírito de Beetlejuice ainda tem muita vida (ou morte!) pela frente.