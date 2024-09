Carlinhos Maia atualiza estado de saúde do pai, diagnosticado com câncer no pâncreas

Carlinhos Maia atualizou o estado de saúde do pai, Virgílio Ferreira dos Santos, na última quarta-feira, dia 4, e deu mais detalhes sobre o tratamento dele após a retirada do tumor no pâncreas.

Por meio das redes sociais, o influenciador digital contou que o pai vai retornar para casa acompanhado de um enfermeiro até o início da quimioterapia:

- Amanhã a gente vai buscá-lo. Ele volta para casa com um enfermeiro e tudo mais, porque vai ficar aqui com a gente até começar a quimioterapia? A recuperação dele tem sido muito boa. A gente foi lá com minha mãe todos esses dias, e mandei trazer a irmã que ele ama muito e o sobrinho ficaram com ele lá hoje? Com fé em Deus vai dar tudo certo.

Por fim, Maia disse que tenta sempre passar por cima e engolir os problemas para gerar entretenimento para os seguidores, mas pediu paciência dos fãs nesse momento delicado e disse que vão ter que esperar já que ele vai aparecer em gotas durante o período do tratamento:

- Você que me acompanha sabe que eu engulo tudo, passo por cima de tudo, de qualquer agonia, qualquer preocupação, para trazer entretenimento para vocês.