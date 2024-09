Homem é preso por tráfico de drogas em Mauá

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Kennedy, em Mauá, nesta terça-feira (3). Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento na Rua Osvaldo Elias, os policiais notaram um indivíduo com uma mochila, que ao perceber a presença da polícia, teria tentado fugir pelas vielas da comunidade, mas foi alcançado.

Na mochila, os agentes encontraram porções de maconha, cocaína e crack já embaladas para venda, além de dinheiro em espécie. O homem admitiu que estava envolvido na comercialização das drogas e que receberia R$100,00 pelo serviço.

O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial e permanece à disposição da justiça.