Luana Piovani faz novo desabafo e sobra para Pedro Scooby

Luana Piovani hablou na manhã desta quinta-feira, dia 5. A atriz entrou na discussão sobre a legalidade dos jogos de apostas, principalmente esportivas, no Brasil. Em seus Stories, Piovani compartilhou que seu avô era viciado em jogos e que isso trouxe grandes malefícios para sua família.

- Instituir uma aposta legal, é um absurdo. A gente precisa ter responsabilidade. Estou falando isso porque meu avô era viciado em jogo, perdeu casas no jogo, conta.

Logo em seguida, ao continuar seu argumento, Luana contou que Pedro Scooby, pai de seus filhos e ex-companheiro, também faz a divulgação desse tipo de jogo.

- Como é que vocês têm coragem de vender aposta? Vocês não conhecem o povo do país que vocês vivem? Vou te dizer, o pai dos meus filhos também vende apostinha de jogo de futebol. O pior, ontem o Dom [filho mais velho de Piovani e Scooby] estava defendendo, porque está seguindo essa linha, argumenta ela.

E continua:

- Isso é uma doença, um vício. Vocês já leram alguma matéria para saber quem perde dinheiro em aposta? Vocês acham que são os milionários? Pergunta pros jogadores se eles apostam, não. Quem perde dinheiro é assalariado que vai lá e joga o dinheiro do aluguel, da parcela do carro. Vejam o mal que vocês estão fazendo e para quem vocês estão fazendo esse mal. Tomem jeito, tomem tenência, responsabilidade. Influencer, influenciar o quê? Olha a influência que você está dando. Imagina eu, vendo meu filho que tem 12 anos, defendendo aposta, com um bisavô que quase se matou porque perdeu duas casas no jogo.

Atualmente, Piovani está de férias com os filhos, Dom, Liz e Bem, frutos do antigo envolvimento com o surfista, em Fernando de Noronha.