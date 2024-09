Tráfego segue lento na Anchieta e Imigrantes

Segundo as últimas atualizações da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a rodovia Anchieta apresenta pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os km 13 e 10, além de outro trecho com tráfego lento entre os km 20 e 17, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, o trânsito é afetado do km 16 ao km 14, pelo mesmo motivo. Nas demais áreas das duas rodovias, o tráfego flui normalmente, com tempo bom e boa visibilidade.

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. O SAI opera em esquema 5X3, com a descida sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida ocorre pela pista norte da Imigrantes.