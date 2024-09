Ataque aéreo de Israel deixa cinco mortos na Cisjordânia ocupada

Autoridades palestinas informaram que cinco pessoas morreram nesta quinta-feira (5) em uma ataque aéreo de Israel à cidade de Tubas, na Cisjordânia ocupada. Um dos mortos era filho de Zakaria Zubeidi, um dos líderes das segunda Intifada, no início dos anos 2000, que está preso em Israel. As forças israelenses estão realizando ofensivas na Cisjordânia desde a semana passada, com o objetivo de desmantelar grupos militantes e evitar ataques. Os palestinos temem que a guerra na Faixa de Gaza chegue à região. Fonte: Associated Press.