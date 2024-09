‘Fernandes em Preto e Branco’: um legado de caricaturas

O chargista, caricaturista, ilustrador e esculpista Luiz Carlos Fernandes, 65, lança oficialmente o seu primeiro livro de caricaturas, Fernandes em Preto e Branco, coletânea dos trabalhos realizados na carreira. A obra é resultado de uma vaquinha virtual – realizada pelo site Catarse –, que o artista promoveu para arrecadar os fundos visando a produção da obra. Inicialmente, a meta era de R$ 12 mil, mas, no total, Fernandes conseguiu alcançar a quantia de R$ 15 mil.

O artista, que publica seus trabalhos no Diário, é de Avaré, cidade do Interior de São Paulo, mas se mudou para Diadema em 1982, quando começou a trabalhar como chargista e cartunista em jornais da região.

Sua história com a arte é antiga. “O desenho sempre fez parte da minha vida e arrisco dizer que faz pelo menos seis décadas que corro o risco no papel… Não lembro quando foi que peguei no lápis pela primeira vez e rabisquei numa folha de papel ou na parede” escreve o autor na apresentação do livro. Ao Diário, Fernandes revela que, quando criança, sua mãe o ensinou a desenhar um porquinho com poucos traços, e seu pai transformava o número dois no pato Onofre. “Foi a partir disto que comecei a amar desenhar e amar os animais”, conta ele, hoje vegetariano.

O artista já conquistou cerca de 80 prêmios nos principais salões do Brasil e pelo mundo, como o primeiro lugar no 12° WPC (World Press Cartoon), de Portugal, pela sua caricatura do cubano Fidel Castro, arte que ilustra a capa do livro.

Em 89 páginas, Fernandes em Preto e Branco reúne cerca de 90 caricaturas de grandes nomes nacionais e internacionais, como Louis Armstrong, Grande Otelo, Pelé, Elis Regina, Edgar Allan Poe e Lady Di, além de suas esculturas, exposições e prêmios conquistados.

O livro não possuir cores também tem um propósito. Fernandes descobriu ser daltônico aos 14 anos, e sendo um artista, aprendeu a lidar com os obstáculos do diagnóstico.

Agora lançados, os exemplares estão sendo enviados aos colaboradores que investiram na obra do artista pelo Catarse. Após a sua exposição no Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour, na França, que ocorrerá entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, Fernandes tem agenda marcada em Santo André, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no dia 26 de outubro, onde estará com o livro disponível para venda.