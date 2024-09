São Caetano troca técnico e traz bicampeão da Série B

Sem jogos oficiais no restante da temporada, o São Caetano já faz o planejamento para 2025 e anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Heron Ferreira, campeão da Série B do Brasileiro com as camisas de Juventude e Bragantino.

O treinador carioca, 66 anos, vai substituir Edson Vieira, que dirigiu a equipe na Copa Paulista. Ferreira chega com a missão de levar o time ao acesso à Série A-3 do Paulista.