Mauá tem inscrições abertas para educação infantil do ano de 2025

A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura das inscrições para a educação infantil no ano letivo de 2025. O período de inscrições, que começou na terça (3) e vai até 31 de outubro de 2024, abrange a etapa creche (0 a 3 anos) e a etapa pré-escola (4 a 5 anos). Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e à documentação necessária para garantir a vaga das crianças nas unidades municipais de ensino.

O processo de inscrição é feito exclusivamente on-line, por meio do site oficial disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Mauá: https://tinyurl.com/inscricoes2025. Após o registro, o responsável pelo estudante receberá um protocolo, que permitirá fazer o acompanhamento do andamento da inscrição.

Os documentos obrigatórios para a inscrição incluem a certidão de nascimento da criança, CPF da criança, CPF do responsável e um comprovante de endereço atualizado. É importante que todos os documentos estejam em dia para evitar contratempos e atrasos durante todo o processo.

A listagem com os nomes das crianças inscritas será divulgada no início de novembro, e as matrículas serão realizadas entre novembro e dezembro deste ano. Vale destacar que as crianças já matriculadas na rede municipal não precisam fazer nova inscrição para o ano que vem.

Essa etapa é fundamental para garantir o acesso à educação desde os primeiros anos de vida, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças no município, ressalta a Prefeitura.