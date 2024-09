Quadrilha de sequestro de residências em Mauá é detida pela PM

A Delegacia Sede de Mauá indiciou sete criminosos prestes a praticar sequestro e extorsão de dinheiro nesta quarta-feira (4). Com o carro emprestado de outra quadrilha, a captura do grupo é encarada como uma peça crucial para solucionar outra investigação que se desenrola há meses e apura o roubo de cargas nas redondezas.

As duas mulheres e os cinco homens foram identificados pela manhã em movimentação suspeita nas ruas da cidade, observada pelas câmeras de segurança. Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, os agentes chegaram até o bando antes que encontrassem a próxima vítima, que portava uma expressiva quantidade de dinheiro.

"Eles roubavam um veículo e placas de outros automóveis em condições regulares. Neste caso, as ferramentas tecnológicas não encontraram leitura recente no sistema e começaram as providências para apreensão", conta o delegado assistente Fernando Henrique, presente no flagrante.

Para o crime, os sequestradores utilizavam pelo menos dois carros, máquinas de choque e um revólver carregado com 29 munições, além de objetos como placas automotivas e croqui imobiliários, que adulterariam a identificação dos veículos para fuga.

Eles foram indiciados até o momento pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

De acordo com os delegados Fernando e Tiago Matos, com os celulares apreendidos e informações, o próximo passo é localizar a quadrilha responsável pelo empréstimo de um dos carros envolvidos na ocorrência e que é responsável por uma série de roubo de cargas.