1 9 0 4. A redescoberta da Vila. Ruas enfeitadas... ...iluminadas. O 7 de setembro é celebrado.

BOA VIAGEM - ONTEM

Em 7 de setembro de 1949, Beltran Asêncio, o fotógrafo de São Bernardo, batia a sua primeira fotografia como profissional, na cobertura da Procissão dos Carroceiros.

BOA VIAGEM – HOJE

7h – Missa presidida pelo padre Paulo Bezerra de Carvalho, no bairro Assunção. Após, inicia-se a Procissão dos Carroceiros em direção à basílica da Boa Viagem.

10h30 – Missa de recepção à imagem histórica da santinha, presidida por dom Pedro Cipolini.

12h – Apresentação do Grupo Fiat in Vox e Orquestra de Viola de São Bernardo, com praça de alimentação.

Préstito - Grupo de pessoas que caminham juntas, com determinada finalidade; procissão, cortejo.

Te Deum – Hino cristão.

Marche aux flambeaux - Marcha luminosa com balões ou lanternas venezianas.

Em 1904, ao assumir pela segunda vez o governo do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá Piratininga (Paris, 1855 – São Paulo, 1928) determinou que a data do 7 de setembro voltasse a ser celebrada de maneira a mais cívica e animada possível. E isso de fato aconteceu na Capital e na maioria das cidades, incluindo-se a Vila de São Bernardo.

“A Câmara Municipal de São Bernardo, pela grande data, saúda vossa excelência”, cf. telegrama enviado ao então presidente do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá.

O 7 setembro foi celebrado durante todo o dia na sede do município, a Vila de São Bernardo.

“A Câmara Municipal desta Vila promoverá hoje grandes festejos”, informou o correspondente do “Estadão”.

“As ruas estão galhardamente enfeitadas e iluminadas”, escreveu o correspondente do “Correio Paulistano”.

Os festejos ocorreram desde muito cedo, mesmo que o tempo não colaborasse – chuviscou o dia todo.

A Vila de São Bernardo acordou com uma salva de 21 tiros. Em frente à Câmara Municipal, apresentou-se uma banda chamada 24 de Junho, que depois percorreu a Rua Marechal Deodoro e outras ruas do Centro.

Uma missa festiva foi celebrada às 10h30.

À tarde, houve reunião na Câmara e um préstito partiu do Paço Municipal, com banda, autoridades, oficiais da Guarda Nacional, associações, escolas e povo, em direção à Matriz, “onde foi cantado solene Te Deum em ação de graças”.

À noite, novo préstito, desta vez partindo do sobrado de propriedade da Câmara, em marche aux flambeaux.

Por fim, “um espetáculo de gala pelo grupo dramático do velho ator José Eduardo, sendo, ao levantar o pano, cantado o Hino Nacional”.

NOTAS

A Câmara Municipal de São Bernardo estava instalada no prédio da atual Câmara de Cultura Antonino Assumpção, hoje 1325 da Rua Marechal Deodoro.

O Paço Municipal, sede da Intendência, ocupava o casarão construído pelo Alferes Bonilha, demolido na primeira metade da década de 1950 quando da construção da Praça Lauro Gomes.

O espetáculo de gala anunciado provavelmente se realizou na primeira sede da Sociedade Italiana.

O noticiário não fala que o príncipe regente dom Pedro, no dia em que proclamou a Independência, cruzou as ruas de São Bernardo e São Caetano, seguindo para o Ipiranga pela Estrada das Lágrimas, fato recentemente documentado pelo professor Jorge Cintra Pimentel e ilustrado pela artista plástica Cristiane Carbone, ambos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

HOJE

Cristiane Carbone idealizou uma série de quadros que focalizam os Caminhos da Independência. Ela está ampliando o projeto para as comemorações de 2025.

A artista reproduz os monumentos da Serra do Mar, comemorativos ao primeiro centenário da Independência, a Calçada do Lorena, a capelinha da Boa Viagem, o Monumento à Independência e o Riacho do Ipiranga.

Crédito das fotos 1 e 2 – Reproduções: Cecília Camargo

POR AQUI PASSOU DOM PEDRO. Da obra de Cristiane Carbone, a Calçada do Lorena e a capelinha da Boa Viagem, preservada como bem histórico municipal em São Bernardo

