Milton Parron. A adolescência. O início no rádio. Avaré. Terra de Nascim Filho. Terra do Fernandes. Terra do Parron.

BOA VIAGEM

Sábado de festa na Matriz de São Bernardo. Às 16h, missa presidida pelo padre Alejandro Cifuentes Flores (pároco-reitor da basílica Nossa Senhora da Boa Viagem). A partir das 17h, música ao vivo com DioMix MPB, praça de alimentação e bingo com rodadas especiais.

E amanhã, domingo 8, tem Procissão dos Carroceiros, diretamente do bairro Assunção.

Milton Parron é de Araçoiaba da Serra, mas foi criado em Avaré, onde iniciou sua brilhante carreira radiofônica.

“Posso adiantar que o programa deste final de semana rememorará minha adolescência e início no rádio em Avaré”, conta Parron, que acrescenta:

Na mesma emissora tinha começado Nascim Filho, grande apresentador sertanejo que já era expressão de primeira grandeza na Bandeirantes, portanto nosso ídolo.

A gente queria trilhar a mesma estrada do saudoso Nascim, que era sapateiro em Avaré e nas horas de folga trabalhava de graça na rádio AM local.

Deus iluminou minha estrada e tive oportunidade de seguir a mesma trilha sem o mesmo brilho, claro.

Na Bandeirantes Nascim apresentou “Onde Canta o Sabiá” e “Na Beira da Tuia”, com Tonico e Tinoco. Este último tinha meia hora, e um deles será apresentado na íntegra neste “Memória”.

NOTA DA MEMÓRIA – Nascim Filho, ídolo do Parron; Parron, nosso ídolo. Professor de jornalismo. Seu texto é ótimo, como sabem nossos leitores, que o acompanham aqui todos os sábados.

“Memória” já tentou focalizar o acervo de prêmios jornalísticos do Parron, imenso, com vários troféus “Roquete Pinto”. Humilde, ele sempre desconversou. De repente essa surpresa: Parron vai lembrar como tudo teve início na sua vitoriosa carreira.

Se eu fosse a Rádio Bandeirantes, eu abriria muito mais espaço ao mestre Parron. Um desperdício apenas uma hora por semana, mais os flashes no “Pulo do Gato” e no programa sabático de Fernando Fernandes, outro craque do microfone.

Imaginem: o grande Cláudio Zaidan, referência do jornalismo brasileiro, e seu filho Manoel não perdem um “Memória”.

Para completar: Luiz Carlos Fernandes, o premiadíssimo ilustrador, chargista, desenhista e artista plástico do Diário, também nasceu em Avaré, onde jogou futebol e administrou uma banca de jornais e revistas.

Crédito da foto 1 (Nascim) – Tadeu Amaral (acervo pessoal)

Crédito da foto 3 (Fernandes) – Claudinei Plaza/Banco de Dados

ELES SÃO DE AVARÉ. Nascim Filho, Milton Parron, Luiz Carlos Fernandes: profissionais que enobrecem o jornalismo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memória

O rádio de Nascim Filho. Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

Sucesso de todos os tempos

Ao som de “Naquela Mesa”, de Sérgio Bittencourt, Vicente de Paula focaliza os bailes e shows deste 2024 em Santo André e região.

Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

Jeff Coração de Estudante

Aos poucos a gente vai descobrindo mais coisas deste “coração de estudante”, que outro dia falou que nasceu no Belenzinho (ou seria Pari?), mas que o seu bairro é o Parque das Nações.

Para nós, Jeff é o Zaidan do rádio do Grande ABC.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, das 19h às 20h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 7 de setembro de 1994 – Edição 879.

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) nega atuação na campanha de Fernando Henrique à sua sucessão.

MAUÁ – Câmara Municipal aprova, em segunda votação (10 votos a 5) projeto que cria a SAMA (empresa municipal de saneamento).

EM 7 DE SETEMBRO DE...

1904 – São Paulo, em festa, voltava a celebrar com mais disposição o 7 de setembro, como se depreende do noticiário que chegava de todos os recantos do Estado, incluindo-se a Vila de São Bernardo, como veremos amanhã.

1959 - Inaugurado o Grupo Escolar Padre Luiz Capra, na Vila Marlene, em São Caetano.

1969 - Aliança Clube fundado em Rudge Ramos, São Bernardo.

1979 – Região em peso celebrava a Independência.

Pracinhas começam a construir nova sede na Vila Guiomar, em Santo André, em área cedida em comodato por 30ª nos (cf. decreto 5175, de 1976, assinado pelo prefeito Antonio Pezzolo).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de setembro: Aiuaba e Pindoretama (CE), Bicas, Cataguases, Coromandei, Ibiá, Ibiraci, Ipanema, Itabirito, Itanhandu, Luz, Manga, Matias Barbosa, Mesquita, Miraí e Teófilo Otoni (MG), Jaú do Tocantins (TO) e Sapucaia (RJ).

HOJE

Dia da Pátria e Independência do Brasil (202º aniversário)

Dia do Grito dos Excluídos

Santa Regina

7 de setembro

Viveu no século 3º em Alise, antiga Gália, atual França. É cultuada desde o século 6º. Em 750 já existia uma basílica a ela dedicada.

Ilustração: Paulus Editora