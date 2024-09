Documentário sobre Priscila Belfort ganha trailer

Novidade! Nesta quarta-feira, dia 04, o Disney+ divulgou o trailer do tão aguardado documentário de Volta, Priscila, que estreia dia 25 de setembro no streaming.

Priscila Belfort desapareceu em 2004 após sair do trabalho para almoçar na cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a última vez que a irmã do lutador Vitor Belfort foi vista. Após 20 anos, a família ainda não sabe se ela está viva ou morta. Na época, Priscila tinha 29 anos de idade.

O documentário será dividido em quatro episódios. No Instagram, eles também divulgaram o pôster do documentário.