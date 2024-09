Simone Mendes faz forte desabafo sobre saúde mental e sucesso no mundo sertanejo: Tira tantas coisas boas na nossa vida

Simone Mendes fez um forte desabafo durante o show na ExpoCláudio Rodeio Festival. A sertaneja falou sobre a rotina dos artistas e o preço do sucesso. A fala foi repercutida pela Marie Claire.

Simone relatou como é a correria diária de uma cantora:

- O sucesso é muito louco. A gente quer muito, mas quando ele chega é algo tão sério. Tira tantas coisas boas na nossa vida: a privacidade, a vontade de estar com as pessoas que a gente ama, um simples futebol na rua. Acho que é por isso que o Gusttavo para nos botecos das avenidas e tenta ser gente um pouco, de tomar uma de boa. Eu torço muito para que todos eles que estão vivendo essa fase saiam disso porque é a pior dor do mundo para o familiar de um parente nessa situação.

Paula Fernandes, colega de Simone, postou no Instagram uma declaração sobre a fala da amiga e saiu em defesa da mesma:

- Quando os artistas comentam sobre a rotina da estrada, muitas vezes são criticados e questionados: Não era isso que você queria? Escolhemos uma carreira linda, cheia de luz, de magia, sonho e encanto, porém, por trás do artista existe um ser humano, que por sua escolha, é privado de coisas essenciais, e tudo bem, faz parte.