Deolane Bezerra escreve carta aberta após ser presa e afirma: Mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça

Deolane Bezerra se manifestou após ser presa na manhã desta quarta-feira, dia 4, em Pernambuco, em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No início da tarde, a empresária e influenciadora digital publicou uma carta aberta no Instagram, escrita de próprio punho, onde afirma estar sofrendo uma grande injustiça.

No texto, ela escreve:

Hoje não teve boa tarde, Brasil! Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não prático e nunca pratiquei crimes. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria um ano, dez, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela, não. Peço orações para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já, já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada. Só para descontrais. E lembrando todos: os impostos estão PAGOS.

Deolane se refere na carta à prisão da mãe, Solange Bezerra. De acordo com o jornal Extra, ela passou mal ao ser levada pelos policiais para Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste de Pernambuco.

O que diz a defesa de Deolane

Deolane Bezerra conta com o apoio da advogada, e ex-participante do Big Brother Brasil, Adélia Soares para fazer a sua defesa. Ao jornal Metrópoles, ela falou sobre a ação policial:

Na manhã desta quarta-feira, 04/09/2024, Deolane Bezerra e Solange Alves Bezerra, por meio de sua assessoria jurídica, vêm a público informar que a operação realizada pegou a todos nós de surpresa. Neste tipo de situação, é importante esclarecer que, até o momento, não temos ciência completa dos fatos, uma vez que as informações continuam sendo levantadas pelo corpo jurídico junto às autoridades competentes. De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora. Ressaltamos que toda a investigação é sigilosa, o que impossibilita qualquer ciência prévia por parte da defesa. No entanto, nossa equipe jurídica está atuando com prontidão para entender os detalhes e esclarecer os fatos. A defesa será conduzida com total compromisso e profissionalismo, visando resolver a situação no menor prazo possível.

Lembrando que, segundo o jornal Extra, as investigações da operação Integration foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania. Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de dois bilhões de reais, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.