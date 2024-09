Mingau comemora aniversário em hospital; artista foi baleado na cabeça há um ano

Feliz aniversário! Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau, comemorou seus 57 anos de idade no hospital. O músico foi atingido por um tiro na cabeça em Paraty em 2023 e, nesta data especial, recebeu uma homenagem linda.

Seu companheiro de banda, Marcos Kleine, publicou uma mensagem para o amigo:

Sempre fui péssimo para lembrar datas comemorativas. Graças ao Facebook esse lapso mental foi camuflado. Eu lembro de alguns apenas. O dia do meu aniversário, obviamente, da minha mãe e do Mingau. Não toquei com o Mingau em apenas três projetos/ bandas na vida, resto tudo com ele. Vega, Léo Jaime e os Impossíveis, David Cardoso Jr, Projeto anos 80 que depois virou Jam session 80, a Fabulosa Orquestra de Rock And Roll e Ultraje A Rigor, relembrou Kleine na legenda.

Em meio a isso tudo diversas produções, gravações, etc. É uma vida tocando juntos e com isso vem no combo as coisas bizarras que acontecem em viagens, ensaios e shows. Passamos por muita coisa e passamos bem. P***a, irmão... Desejar feliz aniversário só é pouco. Vale texto e abrir um pouco o coração, porque se abrir muito não dá nem para escrever. Mingau é um cara único, coração enorme, não aprendeu a falar não.

Na sequência, Marcos não poupou palavras para mostrar todo seu carinho ao colega de banda:

Sempre ajudando alguém, solidário, como sempre digo-Uma Scania com motor de fusca. Como faz falta você ligando as seis da manhã para falar nada de útil. Ou as suas brincadeiras nível Jack Ass, colocando grilos na minha mala ou descarregando um extintor de incêndio no meu quarto de hotel, ainda mais a já minha atômica sinusite, mas a sua risada com feeling fazia o segundo de fúria virar um pastelão onde a vítima acaba rindo mais que o criador do caos. Que a gente possa em breve estar fazendo tudo isso de novo! Feliz aniversário, irmão! Aproveito para mais uma vez agradecer a todos que ajudaram nessa difícil empreitada, com orações, doações, apoio, pensamentos. A cada um de vocês muito obrigado!