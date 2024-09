Gilberto Gil fala sobre câncer de Preta Gil: - Estamos aqui por um período

Gilberto Gil falou sobre o tratamento contra o câncer da filha Preta Gil durante uma entrevista ao colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista. O cantor fez uma declaração emocionante e destacou o amor entre pai e filha.

- O amor é mais do que natural, espontâneo, é compulsório, é genético, tem essa coisa do DNA, do código genético, filha, né? É um amor compulsório, mas, além disso, é uma representante que ela é do ser humano, dessa condição existencial do ser humano. Então, fosse qualquer outra pessoa, provavelmente o sentimento de amor originário estaria também voltado para ela, dirigido a ela, mas, no caso, ela é filha, então nem se fala, inicia ele.

- Dará tudo certo de qualquer maneira. Nós todos estamos aqui por um período, então o período dela vai ser o que a vida dedicar à ela, como a você também será o seu período, o meu será o nosso período, reflete.

Para finalizar, Gilberto Gil ainda mostrou seu desejo de que Preta melhore e viva muito.

- Evidentemente, esse desejo natural que isso se prolongue, no caso, exatamente esse afeto profundo que a gente tem, no caso dela, a gente quer que ela viva muito e vai viver o tempo que tiver que viver, será assim, finalizou o cantor.