Elton John tem perda parcial da visão

Elton John tem passado por momentos difíceis. O músico de 77 anos de idade revelou na última terça-feira, dia 3, que foi diagnosticado com uma infecção severa nos olhos.

No Instagram, o cantor deu detalhes do seu estado de saúde, em um comunicado:

Ao longo do verão, tenho lidado com uma infecção severa no olho que infelizmente me deixou apenas com a visão parcial em um olho. Eu estou melhorando, mas é um processo extremamente lento e vai levar um tempo até que a visão retorne no olho impactado.

O astro ainda agradeceu o apoio da equipe médica e reforçou que está com boas expectativas de voltar a enxergar normalmente.

Estou positivo sobre o progresso que já fiz no processo de cura e na minha recuperação até agora.

Nos comentários, diversos famosos desejaram melhoras a Elton, como Astrid Fontenelle, que escreveu:

Cuide-se. Mandando todo o meu amor do Brasil para você.

Donatella Versace, amiga de longa data do cantor, escreveu:

Mandando muito amor para você, Elton! Fique bem logo. Te amo.