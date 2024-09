Califfa é o terceiro eliminado do Estrela da Casa; Nick Cruz e Nicole Louise continuam no jogo

Fim de jogo! Nesta terça-feira, dia 3, rolou mais um Festival no Estrela da Casa e com isso a eliminação de mais um cantor do reality show. Dessa vez o menos votado do programa foi Califfa, que competia na Batalha com Nick Cruz e Nicole Louise.

Em mais um dia tenso do Estrela da Casa, Ana Clara começou o programa ao vivo mostrando um pouco mais de cada um dos competidores na berlinda. Sem demora, as apresentações do Festival começaram.

Como já é tradição, os primeiros a fazerem seus shows foram os três lutando para continuar na disputa. Por ordem alfabética iniciou com Califfa, em seguida Nick Cruz e terminou com Nicole Louise.

Antes de cada um deles entrar no palco, os ensaios com o produtor musical do reality show foram compartilhados com o público. Além disso, os amigos de dentro da casa apareciam torcem pelos cantores.

Depois do trio nervoso, mais três cantores se apresentaram, mas dessa vez sem nenhum perigo de eliminação. Foram eles Ramalho, Gael Vicci e Unna X.

Começando com Ramalho, que era a Estrela da Semana, antes do rapper entrar no palco, um vídeo relembrando um momento marcante dele com Marcos e Belutti.

Após todas as apresentações, chegou a tão temida hora para os três que se enfrentaram na Batalha. Ana Clara anunciou que Califfa não continua no jogo.