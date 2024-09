Sabalenka elimina Zheng e vai enfrentar Navarro na semifinal do US Open

A tenista Aryna Sabalenka garantiu, nesta terça-feira, pelo quarto ano consecutivo vaga na semifinal do US Open, último Grand Slam do ano. A belarussa derrotou com facilidade a chinesa Qinwen Zheng, medalhista de ouro olímpica, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na quadra do Arthur Ashe Stadium.

Segunda cabeça de chave do torneio, Sabalenka entrou em quadra concentrada e não deu chances para a adversária desde o início. Ela arrasou com 14 pontos vencedores, além de salvar o único break point que enfrentou em uma vitória abrangente contra a sétima cabeça de chave.

Bicampeã do Aberto da Austrália, Sabalenka busca o primeiro título em Nova York, onde no ano passado acabou sendo superada na decisão pela norte-americana Coco Gauff.

Sabalenka vai ter como adversária na semifinal uma tenista local. Com apoio da torcida, a norte-americana Emma Navarro não deu chances para a espanhola Paula Badosa, também nesta terça-feira, ganhando com soberania por 6/2 e 7/5 após somente 1h14 de jogo.