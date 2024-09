'Goiabada com Queijo': releitura de Romeu e Julieta vai ao Clara Nunes

Em setembro, o projeto 'No Brasil é mais legal' traz a peça 'Goiabada com Queijo', uma releitura à mineira de Romeu e Julieta, de Shakespeare. A peça será apresentada no Teatro Clara Nunes de Diadema (Rua Graciosa, 300), assim como no Teatro do Conservatório Villa Lobos de Osasco.

Na primeira cidade, a apresentação se inicia às 15h no sábado e domingo (7 e 8), sendo às 14h o horário em que os ingressos começam a ser distribuídos. A última sessão deve receber estrutura para Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Como parte da inclusão, além da estrutura física oferecida nos teatros, o projeto almeja doar a cada espetáculo três cadeiras de rodas para os espaços físicos. “Pensar o espetáculo para todos os públicos! Pensar ações de inclusão é necessário para evoluirmos como sociedade e classe artística. Arte é para todos”, comenta Siva Nunes, coordenador geral do projeto.

BRASILIDADE NO ENREDO

Inspirado no clássico Romeu e Julieta do inglês Shakespeare, 'Goiabada com Queijo' conta a divertida história de Pedro Queijo e Maria Goiabada que não podem ficar juntos por intolerância das famílias. Mesclando a mineirice de Guimarães Rosa com o Circo, o espetáculo mostra como surgiu a sobremesa mais famosa da culinária mineira com o doce da goiabada e o salgadinho do queijo mineiro.