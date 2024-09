Situações de indisciplina marcam queda do Azulão

Por meio das redes sociais do São Caetano, Jorge Machado, presidente do clube, esclareceu alguns dos motivos que fizeram o time entrar em campo com mudanças na partida que culminou na eliminação na Copa Paulista. De acordo com o mandatário, alguns nomes do elenco cometeram atos de indisciplina durante a preparação para as oitavas de final e foram punidos.

“Os atletas foram imediatamente afastados, e tiveram seus contratos rescindidos. E enquanto eu estiver no São Caetano, jamais vestirão novamente a camisa do nosso Azulão”, disse o mandatário.

Durante o esclarecimento, não foram revelados os nomes dos atletas afastados. Porém, os defensores Boaventura e Lucas Mufalo, além do meio-campista Douglas Nathan, que fizeram parte do time titular do São Caetano no primeiro confronto contra o Capivariano, não estiveram com o elenco para o segundo encontro. Nenhum dos atletas cumpria suspensão ou estava lesionado.

De acordo com o clube, o zagueiro Diego e o atacante Sávio, que também não foram relacionados, se recuperavam de lesão na oportunidade. Os desfalques fizeram com que o São Caetano entrasse na decisão com garotos formados na base, como o lateral Di Bonito e o atacante Mauricinho.

Ainda segundo o presidente, utilizar jogadores formados na base foi uma escolha técnica. “Tem-se dito que eu, por ser um ex-empresário, coloquei garotos que iniciaram recentemente as carreiras com intuito de vendê-los. Mas eles foram para o jogo pois honram a camisa, e deram o máximo para conseguir a vaga, que infelizmente não veio”, explicou.