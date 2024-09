FSA inaugura Centro de Inovação Tecnológica

Com as presenças do secretário de desenvolvimento e geração de emprego de Santo André, Evandro Banzato, do diretor geral do Parque Tecnológico de Santo André, Marcos Godinho e do gerente regional da Anatel no Estado de São Paulo, Marcelo Scacabarozi, será assinado nesta quarta-feira (4) às 19:30, um convênio entre o Centro Universitário Fundação Santo André e a IHS Towers Brasil, uma das maiores empresas de infraestrutura de telecomunicações do mundo para intercâmbio de conhecimentos entre a indústria e a academia.

A IHS instalará um laboratório no prédio da FAENG – Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Fundação Santo André para pesquisa e geração de novas tecnologias, num trabalho conjunto com os alunos e professores dos cursos de Engenharia e Tecnologia da Informação da FSA. A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura compartilhada de comunicações do mundo, por número de torres, com foco exclusivo nos mercados emergentes. A Empresa iniciou suas operações na África duas décadas atrás e atualmente tem mais de 40.000 torres em 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia.

O Brasil é o maior mercado de telecomunicações da América Latina, oferecendo significativo potencial de crescimento. A topografia do Brasil e as áreas urbanas compactas, juntamente com a recente recuperação econômica, fornecem fatores macroeconômicos favoráveis para a implantação 4G e 5G.

A Fundação Santo André foi selecionada para receber este investimento através do trabalho realizado junto ao Parque Tecnológico de Santo André, uma rede com governança que envolve a prefeitura municipal, as universidades, faculdades, escolas técnicas e centros de pesquisa que juntos atuam para o desenvolvimento tecnológico, promoção da inovação e da competitividade na região. “Ficamos muito honrados em poder integrar a indústria e a academia. A ideia é criar um laboratório para desenvolver localmente os testes e agregar conhecimento aos nossos estudantes. A troca de conhecimentos entre indústria e universidade é fundamental para agregar valor aos nossos alunos”, relata o Professor Mário Garcia, coordenador acadêmico da Engenharia da Fundação Santo André. Todo o trabalho desenvolvido terá a chancela do Parque Tecnológico de Santo André.