Museu do Ipiranga divulga programação para Dia da Independência

O Museu do Ipiranga prepara para o sábado do 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, a próxima edição do Museu em Festa, com uma série de atividades culturais de celebração do marco histórico. Todas as atividades de jogos, apresentações e oficinas serão gratuitas.

A programação começa às 9h30, quando os visitantes serão recepcionados na esplanada com uma performance do CORALUSP, sob regência de André Juarez. O grupo vai apresentar um repertório com clássicos da música popular brasileira, como Aquarela, João e Maria, Mas que Nada, Maluco Beleza e País Tropical.

O público também está convidado para apresentações artísticas, jogos, oficinas, caminhadas e contação de histórias, que vão ocorrer na esplanada e terraços laterais entre 9h30 e 18h. Não será necessário retirar ingressos para as atividades na parte externa do Museu.

Na ação “Saí bem na foto?”, também oferecida pela Shell, o visitante será fotografado em frente a uma foto de um antigo estúdio de fotografia e poderá posar junto a objetos de época do acervo educativo do Museu. A foto registrada poderá ser levada para casa como uma lembrança do Museu em Festa. A proposta é mostrar aos participantes como eram os estúdios fotográficos do século 19 e provocar uma reflexão sobre como escolheriam ser representados.

FUNCIONAMENTO HABITUAL

Durante o dia 7 de setembro, o Museu do Ipiranga estará aberto das 9h às 18h (última entrada até as 17h), sendo possível visitar as exposições "Uma História do Brasil", (que inclui o Salão Nobre), "Passados Imaginados" e "Para Entender o Museu". Os ingressos serão distribuídos gratuitamente no mesmo dia, a partir das 9h, na bilheteria do Museu.

Para que o público possa desfrutar de toda a programação com saúde e de forma sustentável, a organização recomenda que os visitantes tragam garrafa ou copo reutilizável que poderão ser abastecidos nos bebedouros da Sabesp localizados na esquina da Rua dos Patriotas com a Avenida Nazaré e em frente ao Museu próximo à entrada da Rua Xavier de Almeida. Além disso, é indicado vestir roupas confortáveis, usar boné ou chapéu para se proteger do sol e trazer cangas e toalhas para se sentar no parque.

Projetada originalmente para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, a construção foi aberta ao público como sede do Museu do Estado (Museu Paulista) em 1895. Desde então, o Museu do Ipiranga se mantém como uma das sedes do Museu Paulista. Atualmente, é um Museu especializado em história e cultura material, integrando a Universidade de São Paulo desde 1963.