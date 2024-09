Sto. André abre inscrições a oficinas de design gráfico e edição de vídeos

Iniciativa, que visa dar às comunidades autonomia para registrar suas memórias, oferece também a oficina Fanzine Memoricidade

Santo André, 2 de setembro de 2024 - A Prefeitura de Santo André, por meio do Museu de Santo André - Octaviano Gaiarsa, vai promover nos meses de setembro e outubro três oficinas gratuitas que têm como objetivo proporcionar meios e ferramentas para que as comunidades tenham autonomia para registrar suas memórias.

As oficinas são de design gráfico com a plataforma Canva no celular; de edição de vídeo com a ferramenta CapCut no celular; e a oficina Fanzine Memoricidade, que propõe o uso de fanzines como ferramentas de preservação e transmissão das memórias. As oficinas de vídeo e de design gráfico vão acontecer no CEU Ana Maria, no Jardim Ana Maria. Já as de Fanzine serão realizadas no CEU Ana Maria e também na biblioteca Cecília Meireles, no Parque das Nações.

As inscrições estão abertas até o início das atividades.

A plataforma Canva é uma ferramenta gratuita com diversos recursos para o design gráfico. Na oficina, que vai acontecer no CEU Ana Maria, às quartas-feiras, de 4 a 25 de setembro, os alunos aprenderão princípios fundamentais da teoria da comunicação visual como composição, tipografia, harmonia de cores e texturas.

O curso permitirá também a criação de projetos do zero ou a personalização de layouts pré-existentes. A oficina incluirá ainda dicas para manter a coerência visual em projetos de marca e otimizar artes para diferentes plataformas de mídia social. O instrutor é Bruno Badain e as aulas acontecem das 19h às 22h.

Na oficina de edição de vídeos, que será realizada de 2 de outubro a 6 de novembro, também no CEU Ana Maria, os alunos mergulharão no mundo da edição utilizando o CapCut, um aplicativo gratuito e versátil para celulares. Serão capacitados a criar vídeos bem estruturados, com início, meio e fim, explorando diferentes ritmos, composições e enquadramentos.

O CapCut oferece uma ampla gama de ferramentas para a criação de vídeos, desde recordações pessoais até produções profissionais. Bruno Badain também é o instrutor desta oficina que acontece às quartas-feiras, das 19h às 22h.

Fanzine Memoricidade – Fanzine é uma publicação independente e muitas vezes feita artesanalmente, impressa em copiadoras e distribuída de forma alternativa, ou seja, de mão em mão, via correio ou em espaços culturais, pedagógicos. Pode ser feito por qualquer pessoa que tenha iniciativa e vontade de colocar arte ou informações para circular.

A oficina Fanzine Memoricidade, que vai acontecer no CEU Ana Maria e também na Biblioteca Cecília Meireles, traz a proposta da utilização do fanzine como veículo para transmissão e preservação de memórias. A fanzineira Thina Curtis traz uma iniciativa pautada na vivência, pesquisa e documentação de acervos da memória local e popular das comunidades andreenses, proporcionando assim um estímulo à produção de zines e outras formas de acervo impresso, de forma independente.

Esta oficina vai acontecer no CEU Ana Maria de 5 a 26 de setembro, às quartas-feiras, das 14h às 17h, e na Biblioteca Cecília Meireles, às segundas-feiras, das 14h às 17h, de 9 a 30 de setembro.

Serviço

Oficina de Design Gráfico com Canva no Celular – Bruno Badain

Datas: de 4/9 a 25/9, às quartas-feiras

Horário: das 19h às 22h

Local: CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n - Jardim Ana Maria

Oficina de Edição de Vídeo com CapCut no Celular – Bruno Badain

Datas: de 2/10 a 6/11, às quartas-feiras

Horário: das 19h às 22h

Local: CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n - Jardim Ana Maria

Oficina Fanzine Memoricidade – Thina Curtis

Datas: de 5/09 a 26/09, às quartas-feiras

Horário: das 14h às 17h

Local: CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n - Jardim Ana Maria

Datas: de 9/9 a 30/09, às segundas-feiras

Horário: das 14h às 17h

Local: Biblioteca Cecília Meireles

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n - Parque das Nações