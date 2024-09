Botafogo oficializa a chegada do lateral-esqeurdo Alex Telles: 'Jogador de Copa do Mundo'

O Botafogo está disposto a ganhar grandes títulos em 2024 e não vem poupando esforços para reforçar seu elenco. Um dia após oficializar a volta do zagueiro Adryelson, o clube anunciou acordo com o lateral-esquerdo Alex Telles, que estava no futebol árabe.

"Tem atleta de nível Copa do Mundo chegando!", escreveu o clube nas redes sociais antes de anunciar a contratação do jogador de 31 anos que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, sob o comando do técnico Tite.

"Alex Telles é o novo escolhido! O Botafogo firmou a transferência em definitivo do lateral-esquerdo Alex Telles, de 31 anos, até o final de 2026. O defensor chega ao Glorioso após temporada no Al-Nassr. O novo lateral do Fogão atuou nas principais ligas do mundo e esteve presente na Copa de 2022, vestindo a camisa da seleção brasileira", anunciou o Botafogo.

"O lateral alvinegro é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e avaliações. A data da coletiva de apresentação será divulgada posteriormente", completou o clube. O jogador chega para uma posição na qual o técnico português Artur Jorge já tem Cuiabano e o experiente Marçal.

Classificado às quartas de final da Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo trabalho para brigar até o fim do ano pelas duas taças e Alex Telles aumentaria ainda mais a experiência do grupo em campo.

O jogador usou seu Instagram para compartilhar a mensagem de boas-vindas do Botafogo e o post com a confirmação do acerto. Muitos companheiros já haviam dedicado boa sorte nesta nova empreitada na carreira do lateral-esquerdo.