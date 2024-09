Ana Hickmann visita ateliê para definir detalhes do vestido de noivado: Está lindo demais

A data tão especial está chegando e os preparativos estão a mil! Na segunda-feira, dia 2, Ana Hickmann visitou um ateliê para definir os detalhes do vestido que usará em seu noivado com Edu Guedes. O evento acontecerá na tarde do dia 14 de setembro.

Nas redes sociais, a estilista Letícia Manzan compartilhou um vídeo da apresentadora escolhendo a renda e a base do look. Na gravação ela conversa com a apresentadora sobre um tecido e a possibilidade de acrescentar mais pérolas.

Ana Hickmann e Edu Guedes reunirão cerca de 50 convidados em um almoço intimista, no dia 14 de setembro, no interior da cidade de São Paulo. A festa terá direito a decoração em tons de branco e azul e feijoada.