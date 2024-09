Yasmin Brunet revela como Gabriel Medina terminou casamento: - Eu não sei até hoje o porquê, mas foi olhando para o chão

Se você estava esperançoso por uma volta entre Yasmin Brunet e Gabriel Medina, pode tirar o cavalinho da chuva. A modelo esteve no programa De Frente com a Blogueirinha na noite da última segunda-feira, dia 2, e afirmou que não tem a mínima possibilidade de reatar o casamento com o ex, com quem ficou por dois anos.

Yasmin abriu o coração ao falar sobre o término, que rolou em janeiro de 2022. Aliás, durante o casamento, ela e o surfista protagonizaram diversas polêmicas, como a briga da modelo com o Comitê Olímpico Brasileiro e com a mãe do atleta, Simone Medina.

No bate-papo, a ex-BBB explicou que Medina não curtiu uma publicação sua nas redes sociais, como estavam especulando, e falou como se deu o término:

"[Certeza] absoluta. Principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje o porquê, mas foi olhando pro chão. Ele não conseguia nem de olhar na minha cara. Eu não acho que ele tenha curtido isso.

Ao ser perguntada se ele é bloqueado e se os dois se seguem, ela disse que não e ainda brincou:

- Nesse caso, tudo é não.