Line-up do Lollapalooza 2025 tem Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette e Shawn Mendes

Veio aí! O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, dia 3, as atrações do festival que rola em 2025. E, como já era esperado, Olivia Rodrigo está entre os nomes do line-up. Essa será a primeira vez da cantora no Brasil.

Outros nomes esperados, como Justin Timberlake e Shawn Mendes, também farão parte do festival, que ainda conta com Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool, todos headliners do evento que acontece em São Paulo entre os dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos.

Entre as atrações brasileiras, Sepultura, com sua turnê de despedida, e Jão estão entre os destaques.

Lembrando que a venda de ingressos para o festival teve início em 20 de agosto.