Lollapalooza 2025 anuncia line-up com Olivia Rodrigo e Justin Timberlake

Olivia Rodrigo, Justin Timbarlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, ?Rüfüs du Sol e Tool são os artistas "headliners" (principais) do Lollapalooza 2025. O anúncio foi feito nas páginas do festival nesta terça-feira (3) e confirmou nomes que já estavam sendo especulados pelo público.

Além desses nomes, também estão confirmados: Benson Boone, Foster The People, Zedd e Tate McRae. Alguns brasileiros, como Jão, Sepultura, Marina Lima, Drik Barbosa, Jovem Dionísio e Tropkillaz estarão também no evento (veja a lista completa aqui).

O festival será realizado nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Como comprar ingresso

Se você está ansioso para participar do Lollapalooza Brasil 2025, é bom saber que a venda geral dos ingressos já começou. Agora, é possível adquirir o Lolla Pass, que garante acesso a todos os dias do festival, por meio de duas opções: online, através do site oficial da Ticketmaster Brasil, ou presencialmente, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Nesta edição, o festival fará uma mudança significativa em relação aos ingressos. Ao invés das tradicionais pulseiras, que eram usadas como entrada, o evento adotará ingressos virtuais. De acordo com os organizadores, essa mudança visa oferecer mais segurança e praticidade para os participantes, além de eliminar a taxa de envio associada às pulseiras físicas.