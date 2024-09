Eleições EUA: Kamala Harris se opõe à venda da U.S. Steel

A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, expressou sua oposição à compra pendente da U.S. Steel pela Nippon Steel, adicionando outro crítico de alto perfil ao acordo inicialmente fechado em dezembro passado.

A candidata presidencial democrata visitou Pittsburgh para o feriado do Dia do Trabalho com o presidente Joe Biden, e ambos elogiaram as realizações da administração em nome dos membros do sindicato e suas famílias. Em um comício de campanha dentro de um salão sindical, Harris disse que a U.S. Steel deveria permanecer de propriedade e operação doméstica, refletindo a posição compartilhada meses antes pelo presidente.

Biden sinalizou em março sua oposição ao acordo sem dizer explicitamente que bloquearia a compra de US$ 14,1 bilhões da Nippon Steel. O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump disse que interromperia o acordo se ganhasse um segundo mandato. Vários membros do Congresso, incluindo o candidato republicano à vice-presidência, o senador JD Vance, também disseram que se opõem ao acordo.

"A U.S. Steel é uma empresa americana histórica e é vital para nossa nação manter empresas siderúrgicas americanas fortes", disse Kamala. Fonte: Dow Jones Newswires.