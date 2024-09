Chelsea oficializa venda e Ângelo, ex-Santos, jogará em time de CR7

Vendido pelo Santos para o Chelsea no ano passado, o atacante Ângelo será parceiro de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O atacante de 19 anos foi negociado com o Al Nassr apenas um ano após ser contratado pelo clube inglês, pelo qual não chegou a entrar em campo. O acerto vai gerar lucro para o time da Vila Belmiro.

O jovem foi vendido por 23 milhões de euros, cerca de R$ 142,8 milhões, de acordo com a imprensa europeia. O Chelsea havia desembolsado 15 milhões de euros (R$ 93 milhões) pelo reforço brasileiro em julho do ano passado. Pela negociação entre o clube inglês e o paulista, o Santos deve embolsar cerca de 800 mil euros, algo em torno de R$ 5 milhões.

A transferência surpreende porque Ângelo chegou bem cotado ao clube da Inglaterra no ano passado, mas sequer vestiu a camisa do time em jogo oficial. Ele foi logo emprestado ao Strasbourg, clube francês que é do mesmo grupo dos proprietários do Chelsea. Pela equipe, disputou 25 jogos, não marcou gol e registrou três assistências.

O acordo deve ajudar o Chelsea a se enquadrar nas regras do Fair Play Financeiro do futebol inglês e da Uefa. "Desejamos a Ângelo tudo de bom neste início do próximo capítulo de sua carreira e agradecemos a ele por seus esforços durante seu tempo no Chelsea", registrou o time inglês.

No Santos, pouco antes de se transferir para o futebol europeu, Ângelo havia se tornado o jogador mais jovem da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, quando estreou na competição em 2020 com apenas 15 anos e 308 dias.

Ao ser negociado com o clube saudita, o atacante se tornou o segundo ex-santista a migrar para o país árabe nesta janela de transferências. Na segunda, o Al-Hilal anunciou Marcos Leonardo, que se juntará a Neymar e ao português João Cancelo, ex-Manchester City.

Ângelo também virou o quarto brasileiro sub-21 a se transferir para o futebol saudita. Além de Marcos Leonardo, também reforçam os campos da Arábia Saudita Wesley, ex-Corinthians, no Al-Nassr, e o lateral Alexander, que deixou o Fluminense e foi para o Al-Ahli.