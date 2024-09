O desaparecimento do humor na TV se dá por falta de coragem ou competência?

O humor, quase que por completo, desapareceu da TV aberta e o “politicamente correto” é apontado como um dos principais responsáveis por isso. Vale acrescentar que há controvérsias a respeito, todas muito bem amparadas.

Sobrou apenas “A Praça”, que vai levando a sua vidinha no SBT, sempre atendendo um público bem interessado. E mais nenhum.

O curioso é que, conversando com várias pessoas, muitas delas revelam ter prazer em buscar antigos programas e se divertir com eles. Marisa Orth, por exemplo, diz que aqueles mesmos que antes não achavam graça nenhuma no “Sai de Baixo”, hoje morrem de rir com ele.

A mesma coisa com “A Escolinha do Professor Raimundo”, o que existe do “Viva o Gordo”, “Escolinha do Golias”, “Família Trappo”, “Planeta dos Homens”, “TV Pirata” e outros tantos.

Caso para melhor análise, concorda? Se o que se fazia passou a ser execrado, como agora veio a ser tanto buscado?

Ou outra: se hoje são aceitos e procurados os do passado, como não há iniciativa em fazer o que preste no presente? Público, está provado, tem. Resta saber se falta coragem ou competência.

TV Tudo





Olha a novidade

Em se tratando de humor e de “Praça”, vai aqui uma de primeira: amanhã, quarta-feira, Matheus Ceará voltará a participar das gravações de “A Praça é Nossa” no SBT. Ainda morando fora, foi tudo combinadinho para a sua presença no programa nos meses de setembro e outubro.

Que bom!

Independentemente de tudo, se serviu ou não para alguma coisa o debate do último domingo em São Paulo, foi bom ver a TV Gazeta se inserindo no contexto e sendo novamente buscada pelas suas iniciativas. Que venham muito mais!





Pra quem não sabe

A TV Gazeta é uma televisão fincada em bases jornalísticas. A sua origem se deve à importância que os jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva tiveram no passado. Assim como a Faculdade Cásper Libero, responsável pela formação de grandes nomes da imprensa.

Agora, urbana

Após o sucesso como Juma em “Pantanal”, Alanis Guillen será Michele em “Mania de Você”, substituta de “Renascer”. Descrita como simples e batalhadora e irmã da ambiciosa Isis, personagem de Mariana Ximenes. Alanis também aguarda o lançamento de “Espécie Invasora”, no Globoplay, uma série sobre vampiros e lobisomens.

Pano de fundo

As chamadas em cartaz de “Mania de Você”, por trás da colocação de uma história que pode pegar e cenas muito bonitas captadas em Angra dos Reis, revelam uma boa intenção da Globo. É até escancarado o desejo da sua dramaturgia em agora acertar em cheio com um trabalho inédito e próprio, como é o caso deste novo projeto do João Emanuel Carneiro.

Folga

Rebeca Abravanel deu uma alça nos seus trabalhos, nas gravações do “Roda a Roda” no SBT, também porque tem uma boa frente de programas gravados. Este retorno só deverá acontecer dentro de duas semanas, quando retornar dos Estados Unidos. Ela foi com o Pato ver o US Open e comemorar o aniversário dele.

De prima

Ainda tem chão pela frente, porque a estreia está prevista apenas para 14 ou 21 de janeiro, mas o próximo “Big Brother Brasil” será o mais extenso de toda a história. O último teve a duração de 100 dias, devendo se estender até a última semana de abril ou primeira de maio de 2025. É o “BBB” dos 60 anos da Globo.

Trilha amorosa

A direção da Band, fora todos os problemas que têm, ainda se vê obrigada a administrar e não deixar vazar casos amorosos de alguns dos seus contratados. O último final de semana foi mais um daqueles de fortes emoções. E toca promover esforços para que nada ultrapassasse os limites dos seus muros.

Concluído

Com direção de Felipe Cunha, chegaram ao fim as gravações da série “Neemias”, spin off de “A Rainha da Pérsia”, que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mário Bregieira, Ricardo Lyra Jr., Guilherme Boury, Tatsu Carvalho, Wolney Oliveira e Roberta Teixeira são alguns nomes do elenco.

Hoje é ela

Rosi Campos é a convidada do “Programa de Todos os Programas” nesta terça-feira. Sabe alguém que é respeitada por tudo e premiada principalmente pelos seus tantos trabalhos na TV, Teatro e Cinema? Pois é, esta é a Rosi. Ao vivo, às 18h, no YouTube da Record, R7 e redes sociais, além do generoso espaço no “Zapping” da Record News.

Bate – Rebate

· O documentário “Hebe, a Cara da Coragem” estreia dia 19 no +SBT.

· Cláudia Mauro, Leila Meirelles e Mirna Brasil Portella estão entre as 26 autoras do livro “Sutilezas do Patriarcado”, sobre abusos naturalizados no cotidiano...

· ... O livro será lançado dia 17 na Janela Livraria, do Shopping da Gávea, Rio, a partir das 19h.

· O SBT marcou para o próximo domingo a estreia do “Show do Milhão com Patrícia Abravanel”...

· ... Depois de Silvio Santos e Celso Portiolli, o game show de prêmios ganha uma mulher no comando.

· O Disney+ ainda não confirmou se o show “Buteco”, do Gusttavo Lima, transmitido ao vivo no sábado ficará disponível no streaming...

· ... Se for bem editado, quem sabe...

· SBT, via gráficos coletados pelo Kantar Ibope, contesta noticiário de que a novela “A Caverna Encantada” não está com a “saúde” tão boa...

· ... Há um esforço em mostrar que, mesmo lentamente, os seus resultados começam a apresentar crescimentos.

· Com idealização e curadoria da atriz Pâmela Côto, tem início nesta quarta-feira, às 19h, mais uma edição do Quebra Festival, na Alba Botafogo, Rio...

· ... Entre as atrações, Dan Ferreira, Danilo Mesquita e Laila Zaid.





C´est fini

Maísa Silva começou a gravar como Bia, em “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”. Faz a vilã, Bia, nessa sua estreia em novelas da Globo. Maísa também tem participado do trabalho de promoção da última temporada de “De Volta aos 15”, da Netflix, já no ar. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau





Colaborou José Carlos Nery