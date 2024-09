Azulão descarta cenário de ‘terra arrasada’ com eliminação

O São Caetano não conseguiu reverter o placar desfavorável contra o Capivariano, e após outra derrota, desta vez por 1 a 0, se despediu da Copa Paulista nas oitavas de final. A eliminação pegou a torcida do Azulão de surpresa, já que o time realizava a melhor campanha dentre os clubes, enquanto os adversários conseguiram a vaga para o mata-mata no sufoco.

O técnico Edson Vieira afirma, no entanto, que a situação do clube poderia ser pior. “Nossa participação foi honrosa, resgatou o que o São Caetano representa. O balanço não é de terra arrasada, ao contrário do que foi no Campeonato Paulista”, comenta. Ainda segundo Vieira, o clube acredita que alguns dos jogadores que atuaram na Copa Paulista têm espaço na equipe para a próxima temporada.

Fora de competições nacionais desde 2020, o Azulão teve, com a eliminação, adiado o sonho de retornar à elite do futebol. A Copa Paulista foi a última competição oficial do time em 2024. Após o rebaixamento na Série A-3, ainda em março. o clube jogará a A-4 do Paulistão em 2025.