Após recusar debates, Flávia ‘foge’ de sabatina

Está cada vez mais difícil explicar a ausência da candidata governista à Prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil), de debates e entrevistas. Depois de recusar convites para participar de debates promovidos pela Rede Gospel, no último dia 26, e pela revista Veja, na sexta-feira, a sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB) desistiu, aparentemente em cima da hora, de comparecer à sabatina que seria realizada ontem pela rádio A Guardiã da Notícia, da jornalista Gabi Tricanico, em parceria com a TV São Bernardo. A assessoria de imprensa da prefeiturável atribuiu a ausência a um “conflito de agendas”, mas a explicação, mais uma vez, não convenceu ninguém. Fato é que o comando da campanha mantém a proibição a Flávia Morando de se expor em debates e entrevistas com receio de que a candidata, que é neófita em gestão pública, cometa algum erro ao falar longe do filtro da edição de marqueteiros. Resta saber até quando vai durar a estratégia de escondê-la de jornalistas e outros candidatos – um novo debate com os postulantes ao Paço de São Bernardo ocorre no próximo dia 20, desta vez organizado pelo g1.

Bastidores

Aniversário

O candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB, foto), deu um tempo ontem nas atividades de campanha para comemorar o aniversário do pai, seu Gilvan, que completou 64 anos, em um restaurante da cidade. “Aniversário do super cara que sempre deu bons exemplos, com honestidade e otimismo, e que nos momentos mais importantes sempre tem uma palavra de sabedoria. Feliz vida, pai. Te amo muito”, escreveu o prefeiturável do PSDB nas redes sociais.

Inauguração – 1

O cientista político e candidato a vereador em São Bernardo João Viana (Cidadania) inaugurou, no sábado, comitê central de campanha na Avenida Senador Vergueiro, no Centro da cidade. A atividade contou com a presença do candidato do Cidadania ao Executivo, Alex Manente; da psicóloga Mariana Manente, esposa de Alex; e de Beth Manente, mãe do prefeiturável. O evento também serviu como comemoração do 24º aniversário de Viana, celebrado no último dia 26.

Inauguração – 2

No comitê, que estava lotado, Alex ressaltou o crescimento político de João Viana e sua presença junto ao eleitorado jovem. “João é uma pessoa de quem gosto muito, com quem tenho aprendido demais. Ele tem me ajudado a entender um pouco mais a visão do jovem da cidade”, elogiou. “Estar ao lado do Alex tem me auxiliado a crescer como ser humano e profissional. É um verdadeiro líder, porque incentiva o surgimento de novas lideranças”, devolveu Viana, que atuou, nos últimos quatro anos, na assessoria de comunicação de Alex.

Manifestação

A Regional ABC do SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo) realizará amanhã, às 9h, ato na Câmara de São Bernardo que tem por objetivo defender a profissão do jornalista, a liberdade de imprensa e prestar solidariedade ao jornalista Artur Rodrigues, do Diário, que se sentiu ameaçado pelos vereadores Lucas Ferreira (PL) e Paulo Eduardo (PL), no dia 21 de agosto.

Política em Cena

Aroaldo Oliveira da Silva, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, braço do colegiado regional, será o entrevistado da jornalista Mariana Gutierrez no podcast Política em Cena, que vai ao ar amanhã, a partir das 19h, nos canais de transmissão do Diário.